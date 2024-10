POL-LIP: Detmold. Auseinandersetzung zwischen Bekannten eskaliert.

Lippe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.10.2024) kam es in Horn-Bad Meinberg zu einer Serie von Straftaten. Gegen 04:05 Uhr versuchten zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren in ein Haus im Taubenweg einzudringen. Sie bedrohten den 72-jährigen Bewohner durch die geschlossene Haustür mit einem Reizstoffsprühgerät. Der Bewohner öffnete die ...

