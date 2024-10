Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zwei Raubüberfälle und ein versuchter Einbruch in einer Nacht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.10.2024) kam es in Horn-Bad Meinberg zu einer Serie von Straftaten. Gegen 04:05 Uhr versuchten zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren in ein Haus im Taubenweg einzudringen. Sie bedrohten den 72-jährigen Bewohner durch die geschlossene Haustür mit einem Reizstoffsprühgerät. Der Bewohner öffnete die Tür nicht, sondern informierte die Polizei, woraufhin die Täter flüchteten. Etwa 20 Minuten später, um 04:30 Uhr, klingelten die Tatverdächtigen an der Haustür einer 78-jährigen Frau im Südholzweg. Sie gaben sich als Polizei aus und sprühten der Frau Reizstoff ins Gesicht, als diese die Tür öffnete. Die Seniorin wehrte sich erfolgreich und konnte die Täter aus dem Haus drängen. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Zwischen diesen beiden Vorfällen, um 04:22 Uhr, versuchten vermutlich dieselben Täter in einen Kiosk in der Mittelstraße einzubrechen. Sie entwendeten einen Kanalrost von einem nahegelegenen Straßenablauf und warfen diesen gegen die Eingangstür des Geschäfts. Die massive Glasscheibe hielt dem Angriff jedoch stand, sodass die Täter nicht eindringen konnten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen, ein 16-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg und ein 18-Jähriger aus Detmold, in Tatortnähe festgenommen werden. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der Beschreibung der Täter besteht der Verdacht, dass sie auch für den versuchten Einbruch in den Kiosk verantwortlich sind.

Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft für beide Tatverdächtigen, die vom zuständigen Haftrichter angeordnet wurde. Zeugen, die in der Nacht weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissrait 6 unter 05231 6090 zu melden.

