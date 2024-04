POL-PPWP: Wer hat die Kanaldeckel ausgehoben?

Kaiserslautern (ots) - Waren im Wert von rund 1.500 Euro wollte ein Ladendieb am Montagnachmittag in einem Spielwarenmarkt in der Merkurstraße mitgehen lassen. Eine Mitarbeiterin beobachtete gegen 17 Uhr, wie der Unbekannte unzählige "Tonie"-Figuren, mit denen man Hörspiele abspielen kann, in seinen mitgebrachten Rucksack stopfte. Als der Mann bemerkte, dass er eine Zuschauerin hat, machte er sich ohne den Rucksack aus ...

