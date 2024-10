POL-MG: Wohnungseinbrüche in Odenkirchen und im Westend

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch, 16. Oktober, ein Auto an der Horster Straße nach Wertsachen durchsucht und einen Schlüssel entwendet, mit dem sie sich dann Zugang zu einer Wohnung verschafften. Dort entwendeten sie diverse Wertsachen. Ein Anwohner an der Horster Straße stellte am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr einen Diebstahl aus seiner Wohnung fest: Augenscheinlich hatten unbekannte Täter die ...

mehr