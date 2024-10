POL-MG: Nach Zeugenhinweis: Kriminalpolizei entdeckt Cannabis-Plantage

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 15. Oktober, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu drei Wohnungen in einem Haus an der Kirchhofstraße verschafft bzw. dies versucht. Aus einer der Wohnungen stahlen sie Wertsachen. Die Kriminalpolizei sicherte am Dienstagnachmittag mögliche Spuren an gleich mehreren Tatorten im selben Haus: Zunächst hatte ein 80-Jähriger gegen 16.40 Uhr bei seiner Rückkehr nach Hause ...

