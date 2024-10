POL-MG: Einbruchsversuch in Schelsen: Tatverdächtiger in Polizeigewahrsam

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 12. Oktober, haben zwei Unbekannte einen 89-Jährigen in seiner Wohnung an der Hindenburgstraße niedergeschlagen und beraubt. Erst am Montag vertraute sich der Rentner der Polizei an. Am Montagnachmittag befand sich ein Beamter des Bezirksdienstes gegen 15.30 Uhr in der Rewe-Filiale am Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Eine Verkäuferin der dortigen Bäckerei machte ihn auf einen ...

