Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Poststraße

Ludwigshafen (ots)

An der Kreuzung Poststraße/Gaustraße kam es am 02.04.2024, gegen 14:40 Uhr, zu einem Unfall zwischen einer 26-jährigen Autofahrerin und dem 60-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads. Der 60-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Außerdem entstand am Auto ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell