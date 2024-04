Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Sonntagabend (31.03.2024), 19:00 Uhr und Montagmorgen (01.04.2024), 06:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Mercedes Transporter am Giuliniplatz auf und entwendeten einen Sack mit Pfandflaschen.

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Seitenscheibe eines grauen Peugeot am Benckiserplatz eingeschlagen. Entwendet wurde nichts.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Außerdem wurde am Montag, zwischen 10:30 und 14:40 Uhr, die Seitenscheibe eines in der Bruno-Körner-Straße abgestellten Fiats eingeschlagen und eine Uhr sowie eine Bankkarte aus dem Innenraum entwendet.

Hinweise werden in diesem Fall an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de erbeten.

