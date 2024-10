POL-LIP: Detmold. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Montagnachmittag (21.10.2024) drang gegen 15:45 Uhr ein unbekannter Mann gewaltsam in die Wohnung eines Ehepaares in der Posener Straße ein. Der Täter stieß den Ehemann zur Seite, warf den Rollstuhl der Ehefrau um und entwendete Goldschmuck. Der etwa 20-25 Jahre alte, ca. 1,80 m große Mann mit kräftiger Statur und kurzen Haaren flüchtete über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. Der Täter verletzte beide ...

mehr