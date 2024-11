PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Jugendlicher attackiert +++ Falsche Handwerker +++ Einbrüche +++ Altkleidercontainer brennt +++ Rucksack aus Lkw gestohlen +++ Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen +++ Bei Vollbremsung verletzt

1. Jugendlicher attackiert, Flörsheim, Im Brückenfeld, Donnerstag, 21.11.2024, 18 Uhr

(ro)Am Donnerstag ist ein 17-Jähriger in Flörsheim von mehreren Jugendlichen attackiert worden. Seinen Angaben zufolge sei er gegen 18 Uhr auf einem Stichweg zu einer Parkanlage nahe der Straße "Im Brückenfeld" von einer mehrköpfigen Personengruppe abgepasst worden. Drei aus der Gruppe hätten den Jugendlichen angegriffen. Dabei sei er geschlagen und am Boden liegend getreten worden. Anschließend wäre die Gruppe in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 17-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Die drei Täter sollen zwischen 14 bis 16 Jahre alt sein und eine Sturmmaske getragen haben. Die Ermittlungen, insbesondere auch zum Hintergrund des Angriffs, dauern an.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzen.

2. Falsche Handwerker unterwegs, Main-Taunus-Kreis, Oktober und November 2024

(ro)Im Main-Taunus-Kreis waren in den vergangenen drei Wochen vermehrt falsche Handwerker unterwegs, die eine kostengünstige Säuberung der Dachrinne angeboten haben.

Ende Oktober klingelten "Handwerker" bei Bewohnern eines Wohnhauses in Bad Soden und boten die Reinigung der Dachrinne an. Hierfür nannten sie absichtlich einen zu niedrigen Preis und begannen die Arbeiten. Über die nächsten Tage verlangten die Handwerker einen weitaus höheren Betrag für die Beseitigung von angeblichen Schäden an Dachziegeln sowie der Dachrinne und für die anschließende Instandsetzung. Die Bewohner hatten den Handwerkern bereits einen Betrag von mehreren Zehntausend Euro in bar ausgehändigt, bevor sie aufgrund der hohen Kosten misstrauisch wurden und die Polizei informierten.

Die Polizei rät in Bezug auf unangekündigte Handwerkerbesuche: Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung oder die Bezahlung mit Schmuck ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen!

Nicht nur in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchtem Betrug. Derzeit führt das zuständige Kommissariat Ermittlungen in mehreren ähnlich gelagerten Fällen und bittet die Bevölkerung um Ihre Mithilfe. Sollten Sie verdächtig agierende Handwerker oder Fahrzeuge, mit denen diese Personen unterwegs sind, beobachten, melden Sie diese bitte umgehend über Notruf oder Ihrer zuständigen Polizeidienststelle.

3. Einbrecher unterwegs, Bad Soden, Oranienstraße, Hofheim, Wildsachsen, Junghainzehecken, Eschborn-Niederhöchstadt, Im Sylvaner, Donnerstag, 21.11.2024, 16.30 Uhr bis 20 Uhr

(ro)Am Donnerstag wurden der Polizei drei Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet.

Zwischen 16.30 Uhr und 17.40 Uhr begaben sich unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Bad Sodener Oranienstraße. Dort schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Innere. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge alle Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Im Hofheimer Stadtteil Wildsachsen schlugen Einbrecher die Scheibe eines Anwesens in der Straße "Junghainzehecken" ein und stiegen ins Haus ein. Ob den Dieben bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten etwas Wertvolles in die Hände fiel, ist bis dato nicht bekannt. Bewohner stellten den Einbruch bei ihrer Rückkehr gegen 18 Uhr fest.

Zwischen 18 Uhr und 20 Uhr drangen Unbekannte über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Sylvaner" in Eschborn-Niederhöchstadt ein. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 1.500 Euro beziffert. Auch hier steht zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest, ob die Diebe Wertgegenstände entwenden konnten.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei in Sulzbach die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise

4. Büro aufgebrochen, Eschborn, Frankfurter Straße, Dienstag, 19.11.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2024, 11.30 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Büro in einem mehrstöckigen Gebäudekomplex in Eschborn aufgebrochen. Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Donnerstag, 11.30 Uhr öffneten die Täter auf unbekannte Art und Weise die Zugangstür zu den Büroräumen einer Firma im sechsten Stockwerk. Bei der Durchsuchung brachen die Kriminellen mehrere Schubladen auf und verursachten insgesamt einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, bedarf noch der Ermittlung.

Die Kriminalpolizei bittet, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

5. Altkleidercontainer in Brand gesetzt, Kelkheim, Parkstraße, Donnerstag, 21.11.2024, 16.10 Uhr

(ro)Am Donnerstag brannte in Kelkheim ein Altkleidercontainer, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand. Unbekannte entzündeten in dem Container ein Feuer, welches von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Polizeistation Kelkheim ermittelt und nimmt Hinweise zum Brand unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

6. Rucksack aus Lkw gestohlen, Hofheim, Dr. Rohmer-Weg, Donnerstag, 21.11.2024, 13 Uhr bis 14 Uhr

(ro)In Hofheim haben Diebe einen Rucksack aus einem unverschlossenen Lkw gestohlen. Unbekannte Täter näherten sich dem in einer Hofeinfahrt im Dr.-Rohmer-Weg abgestellten Iveco und öffneten das unverschlossene Fahrzeug. Aus der Fahrerkabine ließen die Langfinger einen Rucksack, in dem sich eine Geldbörse sowie ein Mobiltelefon der Marke Samsung befand, mitgehen. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Die Polizeistation Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

7. Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen, Hofheim, Landesstraße 3368, Freitag, 22.11.2024, 3.20 Uhr

(ro)Im Bereich Hofheim kam es auf der Landesstraße 3368 am frühen Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Fahrer von der Fahrbahn abkam. Sowohl er als auch seine Mitfahrerin wurden hierbei verletzt.

Der 22-Jährige befuhr die L 3368 zwischen Langenhain und Lorsheim, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und seitlich mit der Leitplanke kollidierte. Hierdurch wurde der VW T-Roc um 180 Grad gedreht und stieß gegen die linke Leitplanke. Der Fahrer versuchte noch seine Fahrt in Richtung Langenhain fortzusetzen, bevor er nach dem Verlust mehrerer Fahrzeugteile endgültig zum Stehen kam. Das Notfallsystem im Opel hatte automatisch der Polizei und den Rettungsdienst über den Unfall informiert. Sowohl der Fahrer als auch seine Mitfahrerin wurden verletzt und vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Atem des 22-Jährigen nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der junge Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Die L 3368 war für die Dauer der Unfallaufnahme in diesem Bereich voll gesperrt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro.

8. Kind bei Vollbremsung verletzt, Hofheim, Seilerbahn, Donnerstag, 21.11.2024 Uhr

(ro)Am Donnerstag wurde ein Kind bei einer Vollbremsung eines Linienbusses verletzt.

Der Fahrer eines Busses der Linie 405 befuhr die Straße "Am Seilerbahn", als ein Opel-Fahrer aus einer Tiefgarageneinfahrt auf Höhe der Hausnummer 2 in den fließenden Verkehr einfuhr. Der Busfahrer leitete eine Vollbremsung ein, hierdurch konnte eine Kollision mit dem Opel vermieden werden. Aufgrund der Vollbremsung verletzte sich ein Fahrgast im Alter von 3 Jahren. Das Kind musste im Anschluss in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

