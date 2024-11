PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: +++ Mehrere Wohnungseinbruchdiebstähle +++

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Münsterer Weg 65835 Liederbach am Taunus, Samstag der 23.11.2024 um 17:30 Uhr bis Samstag der 23.11.2024 um 19:10 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in dem vorherig benannten Zeitraum unbefugten Zutritt zum Grundstück des Mehrfamilienhauses. Dort schlugen sie mittels unbekannten Tatwerkzeug eine Fensterscheibe des Erdgeschosses ein und verschafften sich so Zutritt zum Wohnobjekt. Im Verlaufe entwendeten sie diversen Schmuck und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

2. Weiterer Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Münsterer Weg 65835 Liederbach am Taunus, Samstag der 23.11.2024 um 15:00 Uhr bis Samstag der 23.11.2024 um 19:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in dem vorherig benannten Zeitraum unbefugten Zutritt zum Grundstück des Mehrfamilienhauses. Dort verschafften sie sich auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt über den Balkon zum Wohnobjekt. Weiter entwendeten sie vereinzelten Armschmuck und flüchteten in Folge in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

3. Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Feldbergstraße 65817 Eppstein, Samstag der 23.11.2024 um 10:00 Uhr bis Samstag der 23.11.2024 um 19:05 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in dem vorherig benannten Zeitraum über den Vorgarten Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Grundstückes. Dort hebelten sie mittels unbekannten Hebewerkzeuges die Terrassentür auf und betraten das Einfamilienhaus. Im Anschluss durchsuchten diese verschiedenen Räumlichkeiten. Nach Beendigung der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

