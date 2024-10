Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

BAB 620, Höhe AS VK-City (ots)

Am 30.10.24, gegen 15:57 Uhr, wurde der Polizei über Notruf eine Trunkenheitsfahrt auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis, Höhe Völklingen, gemeldet. Durch das eingesetzte Kommando konnte das Fahrzeug, ein weißer Audi A3 mit lux. Kennzeichen, besetzt mit zwei Personen (Fahrer: männlich, 22 Jahre, whft. in Lux., Beifaher: weiblich, 35 Jahre, whft. in Mzg.) in Höhe der Baustelle festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Im Anschluss wurde auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen, wurde der Proband von der Dienststelle entlassen. Kurze Zeit später, gegen 17:50 Uhr, beleidigte der Fahrzeugführer einen Passanten in der Marktstraße. Und schließlich gegen 18:36 Uhr wurde erneut mitgeteilt, dass der Fahrer Probleme in einer Shisha-Bar in der Moltkestraße mache. Zuvor habe er dort, mit seiner Begleitung öffentlich sexuelle Handlungen vorgenommen und sich anschließend geweigert, dass Lokal zu verlassen. Beim Eintreffen des eingesetzten Kommandos zeigte sich die Person aggressiv und wurde erneut zur Dienststelle verbracht. Auf der Dienststelle leistete der Beschuldigte anschließend Widerstand, sodass nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Bereitschaftsgericht erneut eine Blutprobe entnommen und der Beschuldigte in das Polizeigewahrsam verbracht wurde. Nach der Entlassung am nächsten Morgen, 31.10.24, gegen 06:00 Uhr, erschien der Beschuldigte gegen 08:45 Uhr, in Begleitung einer männlichen Person, 32 Jahre, whft. in Bous, erneut auf hiesiger Dienststelle, um seinen Fahrzeugschlüssel in Empfang zu nehmen. Im Rahmen einer Überprüfung stelle sich jedoch heraus, dass die Begleitperson ebenfalls alkoholisiert ist. Beim Verlassen der Dienststelle konnte dann über die Videoüberwachungsanlage erkannt werden, dass die Begleitperson in einen weißen VW Golf mit SLS-Kreiskennzeichen einstieg und sich in Richtung Innenstadt entfernte. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten das Fahrzeug sowie der Fahrzeugführer am Bahnhof in Völklingen festgestellt werden. Nach Sachverhaltsschilderung und ankündigen der entsprechenden Folgemaßnahmen zeigte sich die Person aggressiv und leistete gegen das Verbringen zur Dienststelle Widerstand. Dabei wurden zwei Kollegen jeweils leicht verletzt. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und die Person anschließend in die Obhut von Angehörigen überstellt.

