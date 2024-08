Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann belästigt Mutter und Kind - Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Samstagabend (24.08.2024) in einem Schwimmbad an der Straße Am Leuzebad eine 30-jährige Frau und ihre Tochter im Alter von elf Jahren sexuell belästigt zu haben. Der Mann soll sich gegen 18.50 Uhr im Wasser einem elfjährigen Mädchen genähert und sie am Gesäß angefasst haben. Als die 30-jährige Mutter den Mann darauf ansprach, soll der 35-Jährige auch ihr an das Gesäß gefasst haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

