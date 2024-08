Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Diebe haben am Freitag (23.08.2024) oder Samstag (24.08.2024) an der Oberen Waiblinger Straße ein Motorrad gestohlen. Die Besitzerin stellte ihre Yamaha MTN 125 A am Freitag, gegen 16.00 Uhr, auf einem Motorradparkplatz am Gebäude Nummer 117 ab und sicherte es mit dem Lenkradschloss. Am Samstagmorgen, gegen 07.00 Uhr bemerkte sie, dass das blaue Zweirad mit dem amtlichen Kennzeichen S-LV 37 weg war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

