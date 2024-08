Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Fiat 500 ist am Samstagabend (24.08.2024) in der Engelbergstraße ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Eine 31 Jahre alte Frau fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Fiat im Schildkrötenweg Richtung Engelbergstraße. An der Kreuzung stieß sie mit einer Stadtbahn der Linie U6 zusammen, die in Richtung Flughafen unterwegs war. Der 24 Jahre alte Stadtbahnfahrer versuchte noch durch eine Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Durch den Aufprall wurde der Fiat gegen ein Geländer geschoben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

