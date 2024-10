Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Geschädigten und Täter nach möglicher Körperverletzung

Völklingen Geislautern (ots)

Bereits am 07.08.2024 kam es in Höhe der Bushaltestelle bei der evangelischen Kirche in der Ludweilerstraße zu einer besorgniserregenden Begegnung. Gegen 23.30 Uhr wurde ein 14-Jähriger durch einen ca. 17 Jahre alten Jugendlichen angesprochen und gefragt, wie er am schnellsten nach Völklingen komme. Zu diesem Zeitpunkt habe der 17-Jährige ein Messer in der Hand gehalten und angegeben, dass er zuvor mit dem Messer im Wald von Geislautern jemanden schwer verletzt habe. Er war mit einer kurzen weißen Hose, einem weißen T-Shirt und einer weißen Basecap (alle Kleidungsstücke der Marke "Nike") bekleidet. Er trug schwarze Sneaker und eine Bauchtasche. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Nach der Mitteilung habe sich der 17-Jährige dann fußläufig in Richtung Völklingen begeben. Der 14-Jährige lief nach Hause und informierte seine Mutter. Im Anschluss durchgeführte Suchmaßnahmen nach einem möglichen Verletzten im besagten Waldgebiet von Geislautern, unter Beteiligung der Feuerwehr Völklingen, die auch zwei Drohnen einsetzte, verliefen negativ. Auch umfangreiche Nachermittlungen führten bislang nicht zu weiteren Erkenntnissen hinsichtlich des mitgeteilten Sachverhaltes. Hinweise zu einem möglichen Geschädigten bzw. zu dem 17-Jährigen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

