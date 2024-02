Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Roller, Anhänger und Pkws durch Feuer stark beschädigt

Bereits in der Nacht auf den 11.02.2024, um circa 0.20 Uhr, haben in der Auwaldstraße in Freiburg ein im Bereich einer Wendeplatte abgestellter Anhänger, ein Roller sowie zwei Pkws aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Der Anhänger, die zwei Pkws und der Roller wurden durch das Feuer stark beschädigt. Ein weiteres Fahrzeug, welches in der Nähe abgestellt war, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Eine Brandstiftung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegengenommen.

