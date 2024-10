Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Bei Fußballfans lagen die Nerven blank

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch fand in Sinsheim das DFB-Pokalspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Nürnberg statt. Auch nach dieser Partie kam es zu einem Rückstau und zu Verkehrsbehinderungen, als viele Fußballfans zur gleichen Zeit mit dem Auto nach Hause wollten. Eine 41-Jährige war mit ihrem Auto vom Parkplatz P9 gestartet und befand sich rasch in einer Fahrzeugkolonne, bei der es nur schleppend voranging. Als um kurz nach 23 Uhr ein Auto vor ihr das Reißverschlussverfahren an einer Engstelle nicht beachtete, hupte die 41-Jährige. Dieses Verhalten war nach derzeitigem Erkenntnisstand für einen anderen Autofahrer Anlass auszusteigen und ein Streitgespräch mit der 41-Jährigen anzufangen. Dabei trat und schlug der 52-jährige Mann gegen das Auto der Frau und beschädigte es dadurch. Schnell stellte sich heraus, dass die beiden unterschiedlichen Fußballfanlagern angehörten, was zu gegenseitigen Beleidigungen führte. Letztlich musste die Polizei eingreifen, um die Situation zu befrieden. Das Polizeirevier Sinsheim nahm die Ermittlungen gegen die beiden Streithähne auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell