Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gefahrenbremsung verhindert Kollision in letzter Sekunde

Mannheim (ots)

Am Mittwoch rangierte ein 53-Jähriger seinen Sprinter auf der Fahrbahn im Quadrat O5. Dabei geriet um kurz nach 10 Uhr das Heck des Fahrzeugs in den Bereich der dort verlaufenden Schienen. Eine herannahende Straßenbahn der Linie 3 musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem Sprinter in letzter Sekunde zu verhindern. Durch die starke Bremsung verletzten sich vier der rund 30 Fahrgäste leicht. Zwei Frauen im Alter von 34 und 81 Jahren kamen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus, während die anderen beiden Fahrgäste ambulant versorgt werden konnten. Der Schienenverkehr war bis kurz vor 11 Uhr in diesem Streckenabschnitt unterbrochen.

Der 53-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen verantworten.

