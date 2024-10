Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zu großer Bogen beim Abbiegen führt zum Unfall

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend fuhr eine 64-jährige Frau mit ihrem Ford auf der L594. An der Einmündung zur L723 wollte sie nach rechts in Richtung Rauenberg abbiegen. Ersten Ermittlungen zur Folge fuhr sie jedoch während des Abbiegevorgangs einen zu großen Bogen, geriet auf die Gegenspur und kollidierte mit dem Porsche einer 61-Jährigen, welcher auf der L723 in Richtung Walldorf unterwegs war. Glücklicherweise wurde bei dem Frontalzusammenstoß niemand verletzt. Das Auto der 64-Jährigen war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Unfallermittlungen werden vom Polizeirevier Wiesloch geführt.

