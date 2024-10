Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall auf Kreuzung mit leicht verletzter Person

Heidelberg (ots)

Eine 51-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstagabend mit ihrem Ford auf der Berliner Straße in Richtung Handschuhsheim. Gegen 20:45 fuhr sie in die Kreuzung Jahnstraße/Berliner Straße ein, als sie mit einem kreuzenden Auto kollidierte. Ein 53-jähriger Fahrer war mit seinem Mercedes-Benz auf der Straße "Im Neuenheimer Feld" geradeaus in Richtung Jahnstraße unterwegs, als er beim Kreuzen der Berliner Straße mit dem Auto der 51-Jährigen kollidierte. Durch eine Baustelle konnte an dieser Stelle nur rechts abgebogen werden. Ersten Ermittlungen zur Folge stand der Mann auf dem Rechtsabbiegerstreifen und nahm fälschlicherweise das grüne Ampellicht als Zeichen wahr, um geradeaus fahren zu dürfen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt und zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann 53-Jährige blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 23.000 Euro. Das Auto der 51-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

