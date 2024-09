Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

Am Freitag, den 16.08.2024, ereignete sich in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Bereich der Zufahrt zum Ruheforst Klosterhof in Bockhorn im Ortsteil Osterforde eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen am linken Fahrbahnrand abgestellten grauen Pkw Marke Opel Meriva im Bereich des rechten vorderen Radkastens.

Zum Unfallhergang sowie zum Verursacher konnten bislang keine weiteren Angaben ermittelt werden, so dass sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung wendet:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bockhorn unter der Rufnummer 04453-978620 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell