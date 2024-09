Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzungen in Zeteler Diskothek - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.09.2024 kam es zu insgesamt drei Körperverletzungsdelikten in einer Diskothek in der Hauptstraße in Zetel. Zunächst habe eine Unbekannte nach Aussagen der Beteiligten vor Ort eine Frau und einen Mann gegen 03:10 Uhr auf der Tanzfläche der Diskothek körperlich angegriffen. Völlig unvermittelt sei zunächst das weibliche Opfer angegriffen worden. Als das männliche Opfer dazwischen gegangen sei, sei auch er von der Unbekannten angegriffen und leicht verletzt worden. Kurz nach Schließung der Diskothek habe sich auf der Straße eine weitere Auseinandersetzung ereignet, bei der eine Personengruppe auf drei junge Männer zugegangen sei, wobei bei der folgenden Auseinandersetzung die Männer leichte Verletzungen erlitten. Die unbekannte Tätergruppe habe sich im Anschluss mit einem älteren Pkw Marke Audi A4 entfernt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den einzelnen Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

