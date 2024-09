Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Streitigkeiten in der Wilhelmshavener Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich auf dem Wilhelmshavener Valoisplatz gegen 12:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Laut Zeugenaussage habe eine männliche Person ein mitgeführtes Fahrrad zur Seite geworfen und sei anschließend auf eine dort stehende männliche Person zugegangen. Es sei anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der Zeuge dazwischen gegangen sei. Bei dem Opfer handelte es sich um einen 30-jährigen Mann, bei dem Angreifer um einen 41-jährigen Wilhelmshavener. Im Zuge der polizeilichen Aufnahme wurde bekannt, dass eine vorangegangene Streitigkeit in den gestrigen Mittagstunden für den heutigen Vorfall ursächlich gewesen sein soll. Der 30-Jährige, der gestern als auch heute einen auffälligen Federhut trug, sei bei dem Ereignis am Vortag, dass sich ebenfalls auf dem Valoisplatz ereignete, der Verursacher gewesen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell