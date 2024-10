Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Spiegel abgefahren und weggefahren - Zeugen gesucht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen stellte ein 38-Jähriger seinen VW gegen 10:15 Uhr am Fahrbahnrand auf der Hauptstraße in Schönau ab. Als er um 10:25 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Schäden an einem Außenspiegel des Fahrzeuges fest. Ebenso lag die Plastikverkleidung des Spiegels bei seiner Rückkehr auf dem Dach des VW.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/der unbekannten Verursacher/in mitteilen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/92540 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell