Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (249) Mitteilung über eine Person mit Waffe löste größeren Polizeieinsatz aus

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (08.03.2024) löste die Mitteilung über eine Person, die eine Waffe mit sich führen soll, einen größeren Polizeieinsatz im Stadtteil Gibitzenhof aus. Eine Person konnte angetroffen und die Waffe sichergestellt werden.

Gegen 16:40 Uhr teilte ein Zeuge dem Notruf der Polizei mit, dass er zwischen zwei Anwesen in der Dianastraße eine männliche Person gesehen habe, welche eine Schusswaffe mit sich führe. Der Mann würde die Pistole in der Hand halten, hätte mehrfach den Verschluss zurückgezogen und auch einmal den Abzug betätigt. Hier hätte sich jedoch kein Schuss gelöst.

Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fuhren zur angegebenen Örtlichkeit und trafen den Mann vor einem Anwesen in der Dianastraße an. Nachdem dieser gerade im Begriff war, ein Wohnhaus zu betreten, sprachen ihn die Beamten an, dirigierten ihn zu Boden und fesselten ihn. Im weiteren Verlauf bestätigte sich die Beobachtung des Zeugen. Der 31-Jährige führte eine Pistole mit sich, bei der es sich bei näherer Betrachtung um eine sog. Softairwaffe handelte.

Die Polizisten stellten die Waffe sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 31-Jährigen ein.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell