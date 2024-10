POL-MA: Mannheim: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochmorgen stellte ein 38-Jähriger seinen VW gegen 10:15 Uhr am Fahrbahnrand auf der Hauptstraße in Schönau ab. Als er um 10:25 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Schäden an einem Außenspiegel des Fahrzeuges fest. Ebenso lag die Plastikverkleidung des ...

mehr