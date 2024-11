PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizeieinsatz in Schule +++ Räuberischer Diebstahl im Supermarkt +++ Zigaretten entwendet +++ Lenkräder ausgebaut +++ Diebe unterwegs +++ PKW bei Unfallflucht beschädigt

Hofheim (ots)

1. Polizeieinsatz in Schule, Hofheim, Gartenstraße, Montag, 25.11.2024, 12.53 Uhr

(ro)Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Montagmittag um 12.53 Uhr an einer Hofheimer Schule in der Gartenstraße, nachdem dort mit Pfefferspray in einer Schultoilette versprüht worden war. Nach ersten Ermittlungen kam es auf einer Schultoilette zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 17-Jährigen, in der auch Pfefferspray versprüht wurde. Währenddessen griff ein Jugendlicher aus der Gruppe in die Bauchtasche des 17-Jährigen und entwendete Bargeld. Der 17-Jährige wurde ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls können ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 melden.

2. Räuberischer Diebstahl im Supermarkt, Flörsheim, Wickerer Straße, Samstag, 23.11.2024, 19.50 Uhr

(ro)Am Samstag kam es in einem Supermarkt in Flörsheim zu einem räuberischen Diebstahl. Kurz vor 20 Uhr betrat ein Mann mit zwei Begleitern den Markt in der Wickerer Straße. Dort ging er gezielt zu den Lebensmitteln und steckte Waren im Wert von rund 80 Euro in einen mitgebrachten Rucksack. Anschließend begab er sich zu den Kassen. Hier wollte er jedoch nicht bezahlen, sondern steuerte zielstrebig den Ausgang an. Er wurde jedoch von einer Mitarbeiterin auf die Lebensmittel im Rucksack angesprochen, woraufhin der Mann flüchten wollte. Die Mitarbeiterin rannte ihm hinterher und konnte den Rucksack des Flüchtigen an sich nehmen. Hierbei stürzte sie zu Boden und verletzte sich am Fuß. Der Dieb sowie seine etwa 30 bis 35 Jahre alten Begleiter flüchteten in Richtung Rheinallee. Bei dem Flüchtigen handelte es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten und schlanken Mann mit rötlichem Bart, der mit einer dunkelblauen Softshelljacke und einer Mütze bekleidet war. Die Polizeistation Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Zigaretten entwendet, Kriftel, Hattersheimer Straße, Montag, 25.11.2024, 2.08 Uhr

(ro)Am frühen Montagmorgen sind Einbrecher in einen Einkaufsmarkt in Kriftel eingestiegen.

Um 2.08 Uhr wurde die Polizei informiert, da der Einbruchalarm eines Getränkemarktes in der Hattersheimer Straße ausgelöste. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Täter die rückwärtige Eingangstür des Gebäudes aufgehebelt und versuchten im Inneren vergeblich die Tür zum Pfandlager zu öffnen. Im Anschluss entwendeten sie aus dem Kassenbereich diverse Zigarettenpäckchen in bislang unbekannter Anzahl, bevor sie die Flucht antraten. Beide Täter sollen eine schwarze Sturmhaube getragen haben. Einer sei mit einer blauen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose mit einer weißen Aufschrift am Hosenbein, weißen Socken und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Sein Komplize habe eine schwarze Kapuzenjacke, einen hellen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen an der Seite, weiße Socken sowie schwarze Sneaker mit weißer Sohle getragen.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

4. Lenkräder ausgebaut, Schwalbach am Taunus, Rheinlandstraße und Brandenburger Straße, Samstag, 23.11.2024, 16 Uhr bis Sonntag, 24.11.2024, 15.08 Uhr

(st)In Schwalbach haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag Lenkräder aus geparkten Pkw ausgebaut gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Innenraum zweier in der Rheinlandstraße bzw. Brandenburger Straße abgestellten Fahrzeuge und entwendeten jeweils das Lenkrad. Beide Fahrzeuge sind vom Hersteller BMW-Modell 4. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

5. Diebe unterwegs, Flörsheim, Hafenstraße, Hochheim, Schwedenstraße, Hattersheim, Schulstraße, Bad Soden, Zum Geisborn, Samstag, 13.11.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 24.11.2024, 16 Uhr

(ro)Am Wochenende waren Diebe im Main-Taunuskreis unterwegs, die es auf E-Bikes, Kompletträder und Werkzeug abgesehen hatten.

In Flörsheim hebelten Unbekannte in den vergangenen Tagen mehrere Einzelgaragen in der Hafenstraße auf. Aus einer Garage entwendeten die Täter eine Kettensäge im Wert von etwa 600 Euro. Am Sonntag, 14.45 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt und zur Anzeige gebracht.

Die Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Auf Fahrräder sowie ein Kompletträderset hatten es Diebe in Hochheim abgesehen. Zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 16 Uhr machten sich Unbekannte an mehreren Garagen in der Schwedenstraße zu schaffen und öffneten diese gewaltsam. Sie ließen insgesamt drei Fahrräder sowie einen Satz Winterreifen auf Felgen mitgehen, bevor sie samt Beute im Wert von mehreren Tausend Euro unerkannt die Flucht antraten. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein E-Bike, ein Mountainbike sowie ein Gravelbike.

Hinweise zu den Diebstählen in Hochheim erbittet die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0.

In Hattersheim verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhäuserkomplexes in der Schulstraße. Aus der Tiefgarage entwendeten die Täter zwei Autoreifensets im Wert von über 3.000 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

Am Sonntag gelangten Diebe über eine unverschlossene Tür zum Keller eines Mehrparteienhauses in der Straße "Zum Geisborn". Hier hebelten sie ein Abteil auf und ließen ein Pedelec sowie diverses Werkzeug im Wert von etwa 2.500 Euro mitgehen, bevor sie sich unbemerkt entfernten.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Diebstahl aus Firmenfahrzeug, Hattersheim, Schulstraße, Samstag, 23.11.2024, 14 Uhr bis Sonntag, 24.11.2024, 8.30 Uhr

(cm)In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen wurden in Hattersheim aus einem Firmenfahrzeug mehrere Werkzeuge entwendet. Der VW Transporter war von Samstag, 14 Uhr bis Sonntag, 8.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Schulstraße geparkt. Der oder die Täter schlugen eine Fahrzeugscheibe ein und entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von insgesamt 1500 Euro aus dem Fahrzeuginneren. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 2073-0 zu melden.

7. Fahrzeuganbauteile entwendet, Schwalbach, Katharina-Paulus-Straße, Dienstag, 19.11.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2024, 17 Uhr

(cm)In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag letzter Woche wurde in Schwalbach von einem Fahrzeug eines Abschleppunternehmens der Signalleuchtbalken abmontiert. Unbekannte Täter begaben sich von Dienstag, 18 Uhr bis Donnerstag, 17 Uhr auf das Gelände des Abschleppdienstes in Schwalbach. Dort kletterten der oder die Täter auf das Fahrzeug des geschädigten Unternehmens und montierten vom Dach einen Signalleuchtbalken ab. Das Fahrzeug wurde dadurch beschädigt. Der Wert des Stehlguts liegt bei circa 1.800 Euro. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich bei der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 zu melden.

8. PKW bei Unfallflucht beschädigt, Hattersheim, Falkensteinstraße, Freitag, 22.11.2024, 22 Uhr bis Samstag 23.11.2024, 0 Uhr

(da)Am späten Freitagabend kam es in Hattersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 22 Uhr und Mitternacht parkte ein schwarzer RAM 1500 in der Falkensteinstraße in Höhe der Hausnummer 3A. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die gesamte linke Fahrzeugfront nach einem Unfall deformiert war. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Von der Unfallverursacherin beziehungsweise dem -verursacher fehlte jedoch jede Spur. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat nun die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell