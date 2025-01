Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 29.01.2025

Immenstaad / Bodenseekreis (ots)

Ex-Partnerin unter Drohungen aus Wohnung gezerrt - Tatverdächtiger festgenommen

Weil er im Verdacht steht, seine Ex-Partnerin am späten Montagabend unter Drohungen aus ihrer Wohnung gezerrt zu haben, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 32 Jahre alten Mann. Er soll die 20-Jährige in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Immenstaad aufgesucht und unter vorgehaltenem Messer gezwungen haben, mit ihm zu kommen. Dabei drohte er offenbar damit, sich selbst und ihr etwas anzutun. Mitbewohner der Frau schritten ein, ließen jedoch von dem aggressiven Mann ab, als er auch ihnen gegenüber eine drohende Haltung einnahm. Zwei couragierte Zeugen, Bekannte aus dem Arbeitsumfeld der Frau, trafen den Tatverdächtigen mit der 20-Jährigen auf der Straße an. Sie sprachen den noch mit dem Messer bewaffneten Mann an und konnten den 32-Jährigen im weiteren Verlauf überwältigen. Hinzugerufene Polizisten nahmen den 32 Jahre alten Vietnamesen vorläufig fest. Er wurde am Dienstagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung, der Nötigung sowie der Bedrohung und setzte diesen unter strengen Auflagen außer Vollzug. Den ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge dürfte eine nicht einvernehmliche Trennung Hintergrund der Tat gewesen sein. Die Ermittlungen dauern noch an.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

