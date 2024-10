Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241025-3-pdnms Feuer im Einfamilienhaus, Wasbek

Wasbek (ots)

Wasbek/Am 25.10.20224 wurde um 10.04 Uhr zunächst ein Feuer in einem Carport in dem Arpsdorfer Weg in Wasbek gemeldet. Kurze Zeit später griff das Feuer auch auf das unmittelbar am Carport angrenzende Einfamilienhaus über. Es dauerte nicht lange, bis das Haus in Vollbrand stand. Zahlreiche Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt, während sich der Rettungsdienst um die Betreuung der Bewohner kümmerte. Durch das Feuer wurde ebenfalls ein Carport auf einem angrenzenden Grundstück beschädigt. Mittlerweile (15.00 Uhr) gelang es den Einsatzkräften das Feuer zu löschen. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Personen kamen durch das Feuer nicht zu schaden. Die Einsatzstelle wurde von der Kriminalpolizei beschlagnahmt, um mit den erforderlichen Ermittlungen beginnen zu können. Derzeit können weder Angaben zur Schadenshöhe noch zur Brandursache getätigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell