Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241025-2-pdnms Zeugenaufruf nach Unfallflucht, Alt Duvenstedt

Alt Duvenstedt (ots)

Alt Duvenstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 19.10.2024 kam es in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr im Bereich des griechischen Restaurants in der Dorfstraße in Alt Duvenstedt zu einer Unfallflucht. Dabei wurde der an der Dorfstraße parkende blaue VW Touran im Bereich der Fahrertür stark beschädigt. Es konnten an der Tür rote Farbanhaftungen, die von dem unfallverursachenden Fahrzeug stammen, gesichert werden. Die Polizei in Owschlag bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat führen unter Tel.: 04331/208450.

