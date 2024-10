Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241024-1-pdnms Zeugen und Geschädigte in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 23.10.2024 gegen 05.25 Uhr kam es im Windebyer Weg / Wulfstreet in Eckernförde zu einem polizeilichen Einsatz, dort lag ein Kanaldeckel auf der Fahrbahn.

Ein Zeuge gab an, dass er beobachtet hätte, das ein PKW durch den offenen Kanalschacht oder über den dort liegenden Kanaldeckel gefahren sei. Dabei sei wahrscheinlich auch eine Beschädigung am PKW entstanden. Bisher hat sich jedoch kein Geschädigter an einer Dienststelle gemeldet.

Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass mehrere Fahrzeuge durch den Schacht gefahren sein könnten.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen und auch weiteren Geschädigten.

Wer konnte in der Nacht zum 23.10.2024 bis 05.25 Uhr verdächtige Beobachtungen am Schadensort machen, wer ist ebenfalls durch den ausgehobenen Kanaldeckel geschädigt worden?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell