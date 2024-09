POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz wegen Brandlöcher in Kleidungsstücken

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 29.08.2024, in dem Zeitraum zwischen 01.15 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde eine schwarze Harley-Davidson Streetglide entwendet. Die Harley-Davidson stand vor einem Haus in Sallneck in der Straße "Buchenacker". Der Diebstahlschaden soll 40.000 Euro betragen. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um ...

