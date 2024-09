POL-FR: Kleines Wiesental: Pedelec-Fahrer auf Landstraße schwer verunglückt

Freiburg (ots) - Zu einem Flugunfall kam es am Donnerstag, 29.08.2024, gegen 09.30 Uhr, beim Hang am Möslelift. Einer 45 Jahre alte Flugschülerin war auf einem Übungsflug ein Flugfehler unterlaufen und so landete sie in rund 10 Meter Höhe in einem Baum. Die 45-Jährige blieb unverletzt und konnte durch die Bergwacht gerettet werden. Der Gleitschirm wurde ebenfalls ...

