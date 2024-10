POL-NMS: 241023-3-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach versuchten Einbruch in Neumünster gesucht

Elsdorf-Westermühlen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 22.10.2024,vermutlich in den Vormittagsstunden, wurde in der Hauptstraße in Elsdorf-Westermühlen, an der dortigen Bäckerei , eine Gebäudeecke durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Dabei wurde auch eine an der Außenwand befindliche Telefondose abgerissen. Die Höhe der ...

mehr