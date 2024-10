Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241021-4-pdnms Verkehrsunfall bei Kolonnenfahrt mit Blaulicht auf der A 215

A 215 / Abfahrt B 76 ( Lübeck ) (ots)

Am 20.10.2024 gegen 11.10 Uhr waren Beamte der Bundespolizei mit insgesamt neun Einsatzfahrzeugen auf der A 215 in Richtung Kiel unterwegs. Alle Fahrzeuge hatten das Blaulicht an und wollten an der Abfahrt zur B 76 ( Lübeck ) von der A 215 abfahren.

Vor der Kolonne fuhr ein älterer Opel Astra der plötzlich stark abbremste, vermutlich weil er das Blaulicht wahrgenommen hatte und die Einsatzfahrzeuge vorbeilassen wollte.

Das erste Einsatzfahrzeug musste daraufhin eine Gefahrenbremsung veranlassen, da ein überholen des Opel Astras im Abfahrtsbereich nicht möglich war. Dieses Einsatzfahrzeug konnte einen Zusammenstoß mit dem Opel Astra verhindern, der Astra fuhr danach weiter.

Auch das zweite folgende Einsatzfahrzeug konnte ein auffahren auf das erste Einsatzfahrzeug durch eine Gefahrenbremsung verhindern, die nachfolgenden Einsatzfahrzeuge hatten jedoch nicht so viel Glück und es kam zu mehreren Kollisionen zwischen den nachfolgenden Einsatzfahrzeugen.

Von den 40 Beamten der Bundespolizei, die in den Einsatzfahrzeugen saßen, wurden sieben Kollegen leicht verletzt, vier Einsatzfahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen samt Abfahrt auf die B 76 gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Alle verletzten Beamten klagten über Kopf- und Nackenschmerzen und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden an den verunfallten Einsatzfahrzeugen dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

