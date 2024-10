Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241021-3-pdnms Zeugen und ein Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 17.10.2024 in den Mittagsstunden, vermutlich gegen 13:20 Uhr, ereignete sich vermutlich im Bereich Domstag/ Feldstedt oder Auf der Höhe in Eckernförde ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einer 18 jährigen Fahrradfahrerin und einem jüngeren, männlichen E-Scooterfahrer.

Nach der Kollision der Fahrzeuge stürzten beide Beteiligte und halfen sich gegenseitig wieder auf die Beine.

Es kam zu einem Gespräch zwischen den Beteiligten ,in dem dann die Handynummer ausgetauscht wurden. Auf ein Hinzuziehen der Polizei oder eines Rettungswagens wurde verzichtet, da die Beteiligten keine Anzeichen auf Verletzungen bemerkten.

Anschließend trennten sich die Wege der Unfallbeteiligten.

Da sich allerdings der Gesundheitszustand der Fahrradfahrerin im Nachhinein verschlechterte und diese in einem Krankenhaus stationär aufgenommen wurde, wird nun versucht ,den Unfallhergang zu rekonstruieren, da sich die unfallbeteiligte Fahrradfahrerin nicht an den Unfallhergang erinnern kann.

Daher wird der E-Scooterfahrer sowie auch Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell