POL-K: 230805-3-K/BAB Mehrere Verfolgungsfahrten am Wochenende - vier Fahrzeuge und zwei Führerscheine sichergestellt

Am vergangenen Wochenende (3./4.8) haben Polizisten nach mehreren Verfolgungsfahrten im Kölner Stadtgebiet sowie auf den Bundesautobahnen 559 und 555 zwei BMW, einen Audi, ein Motorrad sowie zwei Führerscheine sichergestellt. Ein Motorradfahrer (33) sowie der Fahrer (26) eines BMW waren darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In allen Fällen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Die Fälle im Detail:

Samstag, 3. August, 22:30 Uhr, BAB 559, AK Gremberg

Auf einem mutmaßlich unterschlagenen Motorrad hat am Samstagabend ein 33-jähriger Mann versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Statt auf die Anhaltezeichen des Streifenwagens zu reagieren, gab er weiter Gas und überholte andere Autofahrer verbotswidrig rechts und links.

Als der Mann an der Anschlussstelle Kalk schließlich abfuhr, verloren die Beamten ihn kurzzeitig aus den Augen. Mit Unterstützung der Videoleitstelle konnte das zwischenzeitlich abgestellte Motorrad jedoch kurz darauf auf dem Platz an der Kalker Post lokalisiert werden. Die schnelle Auswertung der Aufnahmen brachte die Polizisten dann auch auf die Spur des Fahrers, der in einem Café unweit des Abstellortes ausfindig gemacht werden konnte. Dem 33-Jährigen wird zudem vorgeworfen keine Fahrerlaubnis zu besitzen und bei seiner Flucht vor der Polizei gegen ein geparktes Auto gefahren zu sein.

Sonntag, 4. August, 06:50 Uhr, Innenstadt, Innere Kanalstraße

Ein Streifenteam der Wache Nippes stoppte nach kurzer Verfolgung einen mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer (29). Der Mann war ins Visier der Streife geraten, nachdem er auf der Inneren Kanalstraße seinen BMW auf über 100 km/h statt der erlaubten 50 km/h beschleunigt hatte. Als er dann in der Graeffstraße seinen Wagen abstellte und davonlaufen wollte, schritten die Polizisten ein. Danach ordneten sie eine Blutprobe bei dem 29-Jährigen an, der ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Sonntag, 4. August, 12:10 Uhr, Nippes, Neusser Straße

Mehrere Zeugen meldeten über den Notruf ein mutmaßliches "Autorennen" zwischen einem BMW und einem zweiten beteiligten Fahrzeug mit ausländischer Zulassung. Laut Anrufer waren die beiden Wagen in "Rennmanier" und mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h in der Innenstadt unterwegs und sollen andere Verkehrsteilnehmer durch das Missachten von "roten Ampeln" gefährdet haben. Eine Polizeistreife zog kurz darauf den Fahrer (29) des BMW aus dem Verkehr und beschlagnahmte seinen mutmaßlich gefälschten Führerschein sowie sein Mobiltelefon. Die Ermittlungen zu dem zweiten beteiligten Wagen dauern an.

Sonntag, 4. August, 20:30, BAB 555, AS Wesseling

Eine Autobahnstreife stoppte am Sonntagabend einen Autofahrer (28) bei Bornheim, nachdem dieser die BAB 555 verlassen und seinen Wagen auf der Landstraße auf über 200 km/h beschleunigt hatte. Dabei soll er auch einen weiteren Autofahrer verbotswidrig überholt und gefährdet haben. Bei der anschließenden Polizeikontrolle übergab der 29-Jährige seinen Führerschein noch an Ort und Stelle. (al/sb)

