POL-K: 240802-5-LEV Straßenraub in Leverkusen-Wiesdorf - Fahndungsrücknahme

Nachtrag zur Pressemeldung vom 1. August, Ziffer 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5834982

Am Freitagnachmittag (2. August) haben Ermittler der Kriminalpolizei die drei nach einem Straßenraub aus dem Jahr 2023 gesuchten Jugendlichen identifiziert. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren hatten sich teilweise in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten bei der Polizei gemeldet und lassen sich nun anwaltlich vertreten. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die Rechtsgrundlage zur Veröffentlichung der Bilder ist somit entfallen. (al/ja)

