POL-K: 240802-2-K Weitere Festnahme nach Entführung - Haftbefehl gegen 19-jährigen Syrer vollstreckt

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen Ziffer 1, 29. Juni, Ziffer 1, 30. Juni, Ziffer 1, 1. Juli, Ziffer 1, 6. Juli, Ziffer 1, 8. Juli, Ziffer 4, 11. Juli

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Entführung zweier Menschen von Bochum nach Köln am 5. Juli hat die Polizei Köln am (1. August) den Haftbefehl gegen einen 19 Jahre alten Syrer in Köln-Kalk vollstreckt. Ihm wird eine Tatbeteiligung zur Last gelegt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellten Polizisten geringe Mengen Cannabis sicher.

Weitere Auskünfte zu den laufenden Ermittlungen sind derzeit nicht möglich. Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer unter der Rufnummer 0221 477-4271. (de)

