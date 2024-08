Polizei Köln

POL-K: 240731-1-LEV Straßenraub in Leverkusen-Wiesdorf - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Schnellimbisses sucht die Kriminalpolizei nach drei dunkelhaarigen Männern, die im Verdacht stehen am 6. Dezember 2023 an einem Straßenraub in Leverkusen- Wiesdorf beteiligt gewesen zu sein.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die bislang noch nicht identifizierten Tatverdächtigen einen 36 Jahre alten Kölner gegen 20.30 Uhr auf dem Platz vor dem Kulturzentrum "Forum" geschlagen und mit Pfefferspray besprüht haben. Danach schnappten sich die Angreifer das Bargeld aus dem Portmonee des 36-Jährigen und liefen in unbekannte Richtung davon.

Laut Angaben des Geschädigten hatte er sich rund eine Stunde vor dem Überfall in einem Imbiss gegenüber des Wiesdorfer Busbahnhofes aufgehalten und war dort mit den Gesuchten ins Gespräch gekommen. Von dieser Begegnung stammen nun auch die zur Öffentlichkeitsfahndung genutzten Lichtbilder.

Diese sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/142361

Hinweise, zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Personen , nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0 entgegen. (al/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell