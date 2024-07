POL-K: 240731-1-K Überfall im Parkhaus - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Nach einem Halskettenraub am Montagnachmittag (29.Juli) in der Zwischeneben der U-Bahnhaltestelle am Ebertplatz hat die Polizei den 15 Jahre alten Tatverdächtigen kurz nach der Tat mit Hilfe der Videoaufzeichnungen der Kölner Verkehrsbetriebe identifiziert und wenig später am Gereonswall vorläufig ...

mehr