POL-K: 240629-1-K Zeugenaufruf nach Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Meschenich

Bei einer Explosion im Erdgeschoss eines Wohnhauses auf der Alten Brühler Straße in Köln-Meschenich sind am Dienstagmorgen (30. Juli) mehrere Türen des Gebäudes stark beschädigt worden. Nach aktuellem Stand sind die Wohnungen im Erdgeschoss vorerst nicht bewohnbar. Ein 59 Jahre alter Mann wurde kurzzeitig in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Die Hintergründe sind noch unklar. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, die auf Bezüge zu den Explosionen in den vergangenen Wochen hindeuten.

Gegen 6 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr wegen eines Brandes im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Nachdem diese vor Ort eingetroffen war, berichteten Nachbarn von einer mutmaßlichen Explosion vor einer Wohnungseingangstür im Erdgeschoss.

Die Spurensicherung mit Unterstützung durch Sachverständige des Landeskriminalamtes sowie eines Sprengstoffspürhundes dauert aktuell an.

In diesem Zusammenhang prüfen die Ermittler zudem, ob die Beschädigung einer Fensterscheibe durch mutmaßlich mehrere Schüsse in der vergangenen Samstagnacht (27. Juli) im Zusammenhang mit der heutigen Explosion steht. Zu diesem Zeitpunkt war niemand in der Wohnung. Zeugenaussagen zufolge soll nach dem Vorfall ein Mann in einem dunklen Auto geflüchtet sein.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tatgeschehen oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden. (as/al)

