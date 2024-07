Polizei Köln

POL-K: 240729-2-K Aktueller Verkehrsunfall - 41-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Ford S-Max (Fahrer: 37) am Montagnachmittag (29. Juli) in Köln-Merkenich lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist aktuell im Einsatz und sichert die Spuren am Unfallort.

Ersten Erkenntnissen nach war der Motorradfahrer gegen 14.30 Uhr auf der Industriestraße in Fahrtrichtung Niehler Ei unterwegs, als er in Höhe des Parkplatzes Fühlinger See (P 7) auf den vor ihm abbremsenden SUV prallte. Laut Zeugen soll der 37-Jährige aufgrund einer von der Polizei aufgebauten Geschwindigkeitsmessstelle unvermittelt abgebremst haben. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Polizisten sperren derzeit die Industriestraße in beide Fahrtrichtungen. Der Verkehr wird bereits ab der Merianstraße abgeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.(ja/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell