Polizei Köln

POL-K: 240728-1-BAB 26-Jährige erliegt nach Verkehrsunfall auf B 55 ihren schweren Verletzungen

Köln (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall von Freitagabend (26. Juli) auf der B 55 in der Anschlussstelle Derschlag ist die 26 Jahre alte Autofahrerin ihren Verletzungen erlegen. Ihre Beifahrerin (24) befindet sich schwerverletzt in einer Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden Frauen gegen 18.45 Uhr im BMW auf der B 55, von der BAB 4 kommend, in Fahrtrichtung Bergneustadt unterwegs. In der Anschlussstelle Derschlag soll die Fahrerin die Kontrolle über den BMW verloren haben, nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke zusammengestoßen sein. Der BMW schleuderte ins Kiesbett, überschlug sich mehrfach und kam in der Auffahrt der B 55 zum Stehen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Unfallort. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Polizisten sperrten die Anschlussstelle für mehrere Stunden. (ja/de)

