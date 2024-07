POL-K: 240729-1-K Tatverdächtige nach Halskettendiebstahl identifiziert - Weiterer Diebstahl aufgeklärt

Köln (ots) - Am Samstagmorgen (27. Juli) ist ein Motorradfahrer (17) in der Anschlussstelle Brühl-Nord der BAB 553 verunglückt. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 17-Jährige gegen 5.30 Uhr in der Ausfahrt mit seinem Motorrad auf die Kerkrader Straße in den Gegenverkehr gerutscht und von einem aus ...

