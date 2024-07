Polizei Köln

POL-K: 240729-3-K Festnahme nach Raub einer Halskette auf dem Ebertplatz - Überfall von Videoüberwachung aufgezeichnet

Köln (ots)

Nach einem Halskettenraub am Montagnachmittag (29.Juli) in der Zwischeneben der U-Bahnhaltestelle am Ebertplatz hat die Polizei den 15 Jahre alten Tatverdächtigen kurz nach der Tat mit Hilfe der Videoaufzeichnungen der Kölner Verkehrsbetriebe identifiziert und wenig später am Gereonswall vorläufig festgenommen. Der polizeibekannte Junge aus Tunesien wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Nach Aussage der Überfallenen soll der Jugendliche sie angesprochen und ihr dann unvermittelt die Goldkette vom Hals gerissen haben. Der Raub zum Nachteil der 49 Jahre alten Kölnerin um kurz vor 17 Uhr ist auf dem Video dokumentiert. (as/al)

