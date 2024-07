Polizei Köln

POL-K: 240730-2-K In Gegenverkehr gefahren und geflüchtet Zwei Leichtverletzte

Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten am Montagnachmittag (29. Juli) auf der Gleueler Straße im Stadtteil Junkersdorf sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den beiden Insassen eines vom Unfallort geflüchteten blauen VW Caddy machen können. Der Fahrer des Caddy soll nach Zeugenaussagen gegen 17.45 Uhr vor der Autobahnüberführung der BAB 4 in Richtung Innenstadt auf die Gegenfahrbahn gefahren sein und den Fahrer eines entgegenkommenden blauen Ford zu einem Ausweichmanöver gezwungen haben. Dessen Fahrer (26) kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke und einem Baum. Der verunglückte Fahrer sowie seine 23 Jahre alte Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder der Identität der Fahrzeuginsassen des blauen Caddys geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per Email an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (bg /de)

