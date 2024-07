FW-HL: Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Lübeck (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Feuerwehr Lübeck gegen 2:15 Uhr zu einem Brandeinsatz im Stadtteil Kücknitz alarmiert. Verletzt wurde niemand. Mehrere Notrufe erreichten die Einsatzleitstelle der Feuerwehr. In einem Hotelbetrieb in Kücknitz Waldhusen sei ein Feuer ausgebrochen. Schnell wurde seitens der Feuerwehr der Kräfteansatz erweitert, so dass insgesamt zwei Löschzüge sowie die mehrere zugeordnete Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr ...

mehr