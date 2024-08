Polizei Köln

POL-K: 240802-3-K Zeugensuche nach Unfallflucht - Pedelec-Fahrer gestürzt

Köln (ots)

Nach dem Sturz eines Pedelec-Fahrers (64) am Donnerstagvormittag (1. August) im Kreuzungsbereich Innere Kanalstraße/Subbelrather Straße in Köln-Ehrenfeld sucht die Polizei nach einem mutmaßlich beteiligten Autofahrer.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 64-Jährige gegen 10.40 Uhr auf dem stadteinwärts führenden Radweg der Subbelrather Straße unterwegs, als ein parallel fahrendes Fahrzeug nach rechts auf die Innere Kanalstraße abbog. Laut Zeugen war der gesuchte Fahrer jedoch trotz Stop-Zeichen und Haltelinie in die Kreuzung gefahren, woraufhin der Kölner auf seinem Pedelec unvermittelt abbremsen musste und stürzte. Der Mann erlitt Schürfwunden, die von Rettungskräften vor Ort versorgt wurden.

Laut Angaben des Gestürzten soll sich der bislang unbekannte Autofahrer ohne anzuhalten vom Unfallort entfernt haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/oder zur Identität des Fahrers geben können, werden gebeten sich per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0 zu melden. (al/ja)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell